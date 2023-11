L'Italia di Spalletti può passare dal 4-3-3 al 4-2-3-1, e c'entra Raspadori

Nelle tre partite che, dal 2017 ad oggi, hanno assunto i contorni di spareggi decisivi, l’Italia non ha mai segnato. Zero gol (due volte) con la Svezia nel 2017, zero gol con la Macedonia del Nord nel marzo 2022, zero l’altro ieri sera contro l’Ucraina. Chi segna? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Chi segna nell'Italia?

Non nasce solo da ansia da prestazione questa fatica che anche Luciano Spalletti ha dovuto verificare. Chi può segnare? Limitando il discorso alle sei gare della sua gestione, 13 gol segnati (9 reti con Malta e Macedonia). Solo tre di quei 13 gol segnati da un centravanti: uno a testa per Immobile, Scamacca e Raspadori: