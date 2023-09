Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Natan che anche ieri non ha giocato nemmeno un minuto:

"Durante la pausa per le nazionali, Garcia dovrà essere bravo a non far fermentare negatività dalla prima caduta e convertire la delusione nella rabbia mancata ieri. Dovrà far crescere i nuovi (Natan prima o poi giocherà?), augurandosi che Kvara e Osi crescano nelle proprie rappresentative".