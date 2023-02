L'interrogativo del CorSport: come ha fatto il calcio a non accorgersi di Anguissa prima del Napoli?

Calcio Napoli - "C’è da chiedersi come abbia fatto il calcio a non accorgersi di Anguissa" scrive questa mattina il Corriere dello Sport che salta l'ennesima intuizione di Cristiano Giuntoli che ha portato in Italia un calciatore davvero formidabile per rendimento e non solo:

"Viene ceduto dal Fulham come un saldo e trasformato dal Napoli in una stella. Quale e dove sia l’errore, un anno dopo, resta un irrisolvibile mistero di questo pianeta in cui esistono giudizi superficiali, forse pregiudizi di massa e anche un bel po’ di cecità"