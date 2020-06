L'interrogativo del Corriere di Roma: ADL sarà pronto a spendere 30 milioni per Under? Da Trigoria filtra un'indiscrezione

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere di Roma scrive: "Come se non bastassero queste grane, Paulo Fonseca dovrà gestire anche il caso Cengiz Under. In due gare il turco ha giocato solo una manciata di minuti contro la Samp e a Milano il tecnico non lo ha preso in considerazione nemmeno con la squadra in svantaggio. Piace al Napoli, ma De Laurentiis sarà pronto a spendere 30 milioni per il suo cartellino? Se a Trigoria arriverà un’offerta concreta, nessuno si opporrà alla sua cessione".