L'importante gesto di De Laurentiis alla vigilia di Napoli-Frosinone

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito a Napoli-Frosinone che si giocherà oggi:

"A Castel Volturno si è rivisto anche Aurelio De Laurentiis che è anche già proiettato alla prossima stagione. Il produttore cinematografico, anche questa volta ha assistito all’allenamento degli azzurri, nella settimana tipo, anche per sondare gli umori per questo rush finale. De Laurentiis sta cercando di non lasciare nulla al caso e sta sondando la disponibilità di diversi allenatori".