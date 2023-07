L'identikit del nuovo difensore del Napoli porta ad un gioiello della Serie A: valutazione shock

Calciomercato Napoli - Sono ore decisive per il trasferimento di Kim Min-Jae al Bayern Monaco. Il coreano lascia l'azzurro dopo una sola stagione, che resterà però nella storia, e passa al club tedesco grazie al pagamento della clausola rescissoria da parte dei bavaresi. 58 milioni nelle casse del Napoli e una super plusvalenza a bilancio.

Questo imminente trasferimento, lascia un pesante vuoto al centro del pacchetto difensivo. Come riportaot dall'edizione in edicola oggi de Il Mattino, oltre ai rinforzi fatti in casa (leggasi Juan Jesus e Ostigard) il club azzurro sta provando a garantire a Garcia un elemento di spessore e possibilmente di prospettiva. L’identikit porta al giovane Scalvini dell’Atalanta. La Dea, però, chiede la luna per il suo gioiellino (oltre 40 milioni di euro) ed ecco che si guarda anche all’estero.