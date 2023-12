L'ex psicoterapeuta del Napoli: "I giocatori non si sentono più sicuri, Mazzarri non ha creato coralità: avete visto cosa succede in campo?"

Il professore Luigi De Maio, ex consulente neurologo e psicoterapeuta del Calcio Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino.

Intervista De Maio

Una squadra che non vince e che non segna, con giocatori e allenatore espulsi: ma che sta succedendo?

«Non c'è più sicurezza. E la sfortuna che si pensa di vedere in un gol fallito evidenzia invece la voglia di strafare: se calcio con estrema voglia verso la porta sbaglio anche un tiro facile. Non si tratta di ansia da prestazione, piuttosto di perdita di identità: questi ragazzi non si sentono più sicuri nei loro ruoli».

Il cambio di allenatore, a vedere il gioco e i risultati, non ha prodotto gli effetti sperati.

«Senza ovviamente entrare negli aspetti tecnici, Mazzarri non ha creato una coralità. Guardate, ad esempio, quando un calciatore lascia il campo perché sostituito: non si nota uno spirito di accoglienza nei suoi confronti, c'è quasi freddezza. È probabile che questi giocatori non sentano di avere una guida».