L'ex Napoli Manolas torna in Serie A, ha accettato una proposta da mezzo milione di euro

Ultime notizie Serie A - Walter Sabatini ha convinto Konstantinos Manolas a tornare in Italia, dopo le stagioni con Roma e Napoli, a vivere una nuova esperienza con un obiettivo diverso: niente scudetti o coppe da vincere, ma la salvezza da conquistare con la Salernitana. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Ieri mattina il centrale greco Manolas sembrava sul punto di accasarsi al Verona che continua a cercare difensori:

"Nel pomeriggio ha accettato la proposta della società di Iervolino: accordo di sei mesi con ingaggio di circa mezzo milione di euro con opzione di rinnovo per la stagione successiva, oltre a un bonus di duecentomila euro legato alle presenze ed alla salvezza. Oggi è atteso a Salerno e forse sarà allo stadio per la rifinitura aperta ai tifosi, domani programmate le visite mediche ma non sarà disponibile venerdì con l’Empoli"