L'ex juventino Evra: "Se a Torino c’è un avversario di cui hanno davvero paura questo non è il Napoli, ma l’Inter"

Lukaku è conteso tra Juventus e Inter: secondo lei dove dovrebbe andare? "Non saprei. Io direi sempre la Juventus! Però devo affermare una cosa: se a Torino c’è un avversario di cui hanno davvero paura questo non è il Napoli, ma l’Inter. E quest’anno con un allenatore eccellente come Conte, che ha fatto mirabilie in particolare alla guida della Nazionale, la lotta per lo scudetto sarà affascinante".