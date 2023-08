L'Equipe promuove il Napoli: "Stagione iniziata nel modo giusto, su Osimhen..."

Notizie Calcio Napoli - Il Napoli ha trovato la vittoria per 3-1 contro il Frosinone nella gara d'apertura della Serie A 2023/2024. Dalla Francia promuovono la prestazione dei campioni d’Italia, con l’Equipe che ha dedicato un articolo agli azzurri titolato “Il Napoli inizia bene la sua stagione, anche Victor Osimhen”:

"Campione in carica, il Napoli ha iniziato bene la sua stagione vincendo sul campo del Frosinone (3-1). Servito due volte da Di Lorenzo, Victor Osimhen ha segnato una doppietta, con un tiro sotto la traversa e dopo una transizione (42°, 79°). Al 24' era Politano a pareggiare, dopo un pasticcio.

Rudi Garcia, allenatore del Napoli, aveva visto i suoi uomini sorprendersi in avvio su rigore concesso (7°) dall'ex Rémois Jens Cadjuste, preferito a Zambo Anguissa di poco corto al rientro dall'infortunio. Baez, il più irrequieto tra i promossi, ha tirato a filo del palo (34°) e ha centrato l'importo (57°). Ma il campione in carica era troppo forte per i locali e ha vinto questa partita inaugurale della Serie A versione 2023/2024".