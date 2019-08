L'editoriale di Zazzaroni: "Icardi deve giocare subito! Wanda, Ancelotti non vede l'ora di averlo e da Paratici arriva la sentenza"

Ultime Napoli - Scrive Ivan Zazzaroni nel suo editoriale per il Corriere dello Sport:

"Cara Wanda, hai letto l’intervista di Monica Colombo a Galliani sul Corriere della Sera? Se non l’hai fatto ti segnalo che il senatore è stato il secondo in ordine di tempo a criticare il «maschilismo che governa il mondo del calcio». Ha sottolineato infatti che «se parla Wanda si scatena un uragano, ma se grandi agenti come Mino Raiola o Jorge Mendes avessero gli stessi comportamenti nessuno avrebbe nulla da eccepire. Icardi peraltro è fortissimo, se potessi lo prenderei subito». Al Monza.

A dire il vero Raiola è criticato da anni un giorno sì e l’altro pure per i suoi eccessi verbali, mentre Mendes di solito si trattiene. Altrettanto vero è che da giorni, settimane, tu non ti esprimi pubblicamente. Lo fai telefonicamente con chi ti sta simpatico oppure su Instagram anche a beneficio di chi non gradisci ma che gradisce. Eccome, se gradisce!

Wanda, sei una donna intelligente e simpatica, fin troppo abituata a essere ammirata e corteggiata, ora però stai coltivando il raffinato piacere di essere detestata. Cerca di non esagerare. Se sei giunta al punto da essere difesa da Galliani vuole dire che stai effettivamente esagerando. Riflettevo su cosa accadrebbe se il tuo Mauro restasse nella pancia dell’Inter dopo la chiusura del mercato, ovvero sugli effetti che produrrebbe una scelta del genere (e degenere) sulla sua immagine di professionista, ma anche sulla tua: verresti ricordata per anni come la donna che ha rovinato il marito in carriera.

In questa lunga e tormentata estate avete ricevuto tre proposte serie più una. Da Roma, Napoli, Monaco e più o meno velatamente dalla Juve, la “più una”, da sempre la vostra destinazione preferita. A inizio agosto avevate anche deciso di accettare quella della Roma, poi, improvvisamente, siete tornati indietro: quando l’Inter ha preso Lukaku e la Juve l’ha perso. In quel momento si è riattivato il circuito delle suggestioni bianconere, e addio Capitale. Ora che la Roma è uscita dal gruppo destinando i soldi che vi aveva promesso al rinnovo da 7 milioni netti di Dzeko (soluzione a lungo caldeggiata anche dal nostro giornale) e che la pista Monaco si è raffreddata, vi restano comunque due top of the pops, il Napoli e forse la Juve; Juve ancora frenata dagli esuberi, molti dei quali di primissimo livello (Higuain, Mandzukic, Dybala un discorso a parte).

Ancelotti, che ha allenato il meglio, non vede l’ora di avere Maurito anche per togliere qualche alibi ai suoi; De Laurentiis lo senti spesso, ti ha posto una serie di scadenze che non hai rispettato ma adesso vuole e deve avere delle risposte: sabato parte il campionato, a settembre la Champions e Carlo deve sapere se in attacco avrà la coppia Icardi-Milik oppure quella Icardi-Llorente o, ancora, Milik-Llorente. L’ideale, si illudono al Napoli, sarebbe che la Juve si sfilasse una volta per tutte lasciando aperta una sola strada: ma dubito che Paratici abbia intenzione di favorire la trattativa che consegnerebbe Maurito alla concorrente diretta. Quel suo “per ora” dopo “Icardi non ci interessa” suona come una sentenza di corte.

E allora tocca a te, a voi. Hai una grande occasione, Wanda: come agente, puoi restituire un grande attaccante al campo; come consorte, rilanciare la carriera di tuo marito che ti ha sempre ascoltata. Il monito cristiano dice alla moglie fedele: accompagna l’uomo nella buona o nella cattiva sorte. Non di precederla o causarla. Le femmine dei mammiferi allattano i loro cuccioli anche quando diventano adulti e spesso lo fanno per impedirgli di diventare adulti. In questo caso si scrive allattano e si legge affossano".