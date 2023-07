L'editoriale di Corbo: "Lukaku idea del Napoli per il post Osimhen, la Juve sta copiando come un compito"

Notizie Calcio Napoli - Vi proponiamo come di consueto uno stralcio dell'editoriale di Antonio Corbo per l'edizione odierna di Repubblica:

"Gli arabi non producono né affinano talenti. L’Europa sarà un continente formativo. E i suoi campionati stazioni di transito per campioni da scoprire, migliorare, rivendere. Napoli e Lazio sono già avanti, con massicce strutture di ricerca. Nei prossimi anni si valuterà meglio il peso di Giuntoli e Tare, che dopo 8 e 18 anni hanno scelto un altro imbarco. L’idea Lukaku era del Napoli per sostituire Victor Osimhen trattato dal Paris Saint Germain. Come agli esami, la Juve sta copiando un compito?".