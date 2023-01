L'editoriale di Corbo: "Ecco tutti i limiti del Napoli, adesso Spalletti da dove ricomincia?"

Ultime notizie SSC Napoli - Dopo Inter-Napoli 1-0, vi proponiamo come di consueto l'editoriale per Repubblica di Antonio Corbo:

"Troppo attesa questa sfida per esplodere subito. In attesa della testata di Dzeko nel ventre molle del Napoli, per quasi un’ora decide Inzaghi per due. Per sé, sistemando l’Inter in un atteggiamento di plateale ambiguità. Difesa salda che sacrifica Darmian esterno destro in primo appello sul temutissimo Kvaratskhelia, Skriniar più dietro per il secondo. Ma il fantasista evita l’impatto allargando il gioco sull’altro versante: è come rinunciare alla sua spregiudicata inventiva.

Di questa disposizione con assalti più estemporanei che fatali all’inizio il Napoli prende solo atto. Tutto chiaro. Sa di avere più tecnica, impegna quindi le sue migliori risorse nel palleggio, ma non riesce a ripartire dispiegandosi velocemente in verticale, non sa darsi la adeguata intensità e prontezza per reagire, né trova complicità sufficiente in Zielinski, in Anguissa e in Politano, manca lo sbocco a destra, in quel settore Politano è dominato da Bastoni. E Kvara a sinistra non sembra lui. Spalletti ritira Politano per Lozano e Zielinski per Raspadori.