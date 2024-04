L'editoriale di Corbo: "De Laurentiis deve riflettere su questi 7 punti fondamentali"

Napoli-Frosinone 2-2 ed ennesima figuraccia per i campioni d'Italia in carica in un'annata terribile nell'immediato post scudetto. Antonio Corbo, nel suo editoriale per La Repubblica, pone sette punti al presidente Aurelio De Laurentiis su cui riflettere:

Sa spesso scegliere gli allenatori, ma non sostituirli né dettare moduli e cambi nell’intervallo. A ciascuno il suo ruolo. Chi ha inventato Sarri e rimesso in panchina un discusso Spalletti non può fare altri casting alla cieca.

Ha fatto scuola guida con Pierpaolo Marino, dopo il foglio rosa accoglie Bigon segnalato da Mazzarri ex Reggina, trae il meglio da Giuntoli ma non può promuovere ds chi trova in famiglia, il giovane e pur gentile Sinicropi.

Si acquista il calciatore che manca, non chi si pensa possa valere una fortuna come al “Gratta e vinci”. Lo sfacelo di due mercati dice tutto. Cavani, Lavezzi, Hamisk, Higuain, Jorginho, Koulibaly, Kim sono stati bei colpi. Ma valevano davvero.

Osimhen va venduto comunque per evitare un secondo caso Allan e gelosie di ingaggi.

Niente utopie come Bagnoli, ma ricostruzione seria della squadra.

Accordo con il tandem direttore-allenatore. Come per lo scudetto. Con posizione attiva di 120 milioni lordi, 200 a giugno, è il migliore in una serie A sfondata di debiti. L’ha dimostrato. Ma sbatte se fa anche quello che non sa. Ha dimostrato a sue spese anche questo.