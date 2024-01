L'editoriale di Corbo: "ADL, le scuse non bastano: forse dovrebbe cadere questa prima testa"

Calciomercato Napoli - “Presidente, non bastano le scuse. Ora fuori i nomi della grande crisi”. Titola così Antonio Corbo nel suo editoriale di oggi per La Repubblica.

Ecco quanto si legge nella parte iniziale dell’analisi: “Se confessa di essere l’unico colpevole della crisi che colpisce la squadra delle meraviglie, vanitoso e orgoglioso com’è, si può pensare solo ad altro. Lo avranno ispirato due retropensieri. Primo: dire qualcosa di forte e inatteso che fermi lo sciame di fischi e insulti dopo il pareggio irrisorio con il Monza. De Laurentiis ne usciva travolto, più di quanto si sia sentito e visto in tv per i filtri della regia. Secondo: fare qualcosa che consenta di giocare per l’altra metà del campionato a Fuorigrotta con 22.237 abbonati, da venerdì ostili".

In conclusione invece: "Maurizio Micheli, capo dello Scouting, ha individuato Natan, Lindstrom, Cajuste per un totale di 60 milioni. È da confermare Micheli o bocciare? De Laurentis dovrebbe cercare forse un altro Giuntoli, che tanto gli manca. Osservate Giuntoli alla Juve, Corvino al Lecce, Sartori a Bologna. Bastano cifre e poteri adeguati. Se ha sbagliato e lo riconosce, il presidente cominci a far piazza pulita. Questo è il mercato. Questa è l’ora. Questo è il Napoli che ha davvero bisogno del suo aiuto".