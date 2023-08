L'editoriale di Condò: "Ecco come Rudi Garcia deve motivare il Napoli per scudetto e Champions League!"

Ultime notizie Napoli - Vi proponiamo l'editoriale per Repubblica di Paolo Condò in alcuni passaggi chiave:

"Rudi Garcia dovrebbe riunire la squadra e leggerle le quote dei bookmaker relative alla Champions. Il Napoli è l’ottava favorita, viene data a 25 come l’Inter (peraltro fresca finalista). Sei mesi fa, dopo il sorteggio di quarti e semifinali, il Napoli era considerato la seconda opzione dopo il Manchester City. D’accordo, aveva influito l’esito fortunato delle urne che aveva tenuto di là Bayern e Real Madrid: ma l’ottavo posto di oggi, dietro a progetti saltati per aria come il Psg, grandi da decifrare come Barça e Manchester United e persino gli ultimi parvenu del Newcastle, suona quasi offensivo. «Pensano questo di voi — diremmo al posto di Garcia — . L’anno scorso avete vinto per caso, per mancanza di avversari, perché Spalletti è molto più bravo di me». Considerato che ai giocatori Rudi in genere piace, anche la terza motivazione potrebbe spronare il Napoli. Come le prime due, dense di rabbia.

La vertiginosa caduta di stile nel comunicato relativo alla clausola di Spalletti ci ricorda il motivo per cui a volte De Laurentiis è così complicato da maneggiare: in un mondo nel quale tutti cercano di piacere, lui sembra godere nel rendersi sgradevole. Una postura originale, se vogliamo coraggiosa, che quest’anno verrà sottoposta al giudizio universale dei suoi tifosi. Non è normale che dopo uno scudetto simile — una sinfonia dalla prima all’ultima giornata — due delle tre gambe del tavolino vincente se la battano in quel modo. Luciano Spalletti ha accettato persino una clausola costosa, e il cui annullamento è tutt’altro che scontato, pur di non avere più nulla a che fare col presidente; Cristiano Giuntoli ha lasciato sul tavolo fior di soldi pur di rispondere alla chiamata della Juve, e ben conoscendo De Laurentiis ha evitato di proferire mezza sillaba sino ad avvenutarescissione per non provocarne l’ulteriore ira. Sono decisioni estreme che descrivon o un clima deteriorato — un merito ulteriore aver vinto il campionato così — e che isolano il presidente nel suo ruolo di protagonista massimo. In un’altra situazione l’eccellente amministratore che è in lui avrebbe monetizzato la stagione d’oro di Osimhen garantendosi i fondi per sostituirlo (Kolo Muani l’idea migliore) e alzare ancora il livello della rosa. Ma siccome questo sarà più che mai l’anno di De Laurentiis, logico che lo affronti con tutte le certezze".