L'editoriale del CdM - Guai a farsi distrarre dalla Champions: noi siamo quelli del 4 giugno

Ultime notizie SSC Napoli - "No, il folclore non abita più qui. Anche in questo è una situazione tutta nuova. Pochissimi si affidano a corni e giaculatorie, almeno in pubblico. Aspettiamo da troppo, ci hanno fregato troppe volte e tante volte lo abbiamo fatto con le nostre mani, perché possiamo già illuderci che il gioco sia finito", inizia così l'editoriale oggi in edicola con il Corriere del Mezzogiorno.Â

Un passaggio su prudenza e concentrazione, su quattro mesi ancora lunghi da giocare e con lo scudetto non in tasca del Napoli, come si vuole far credere. Anche perché di delusioni questo popolo ne ha vissute diverse. Poi la chiosa su Champions-scudetto: