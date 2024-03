L'audizione Acerbi-Juan Jesus in Procura Federale potrebbe slittare anche a venerdì: le ultime

L'audizione Acerbi-Juan Jesus potrebbe slittare di qualche giorno. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che non esclude che il tutto possa addirittura slittare alla giornata di venerdì. Le parti in causa stanno però cercando di fare tutto entro domani salvo cambiamenti dell'ultim'ora.

Napoli - Ecco cosa si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport sull'audizione di Acerbi e Juan Jesus alla Procura Federale:

"Il Giudice sportivo, acquisito il referto arbitrale e il rapporto degli ispettori federali, ha deciso - come prevedibile - di chiedere un supplemento d’indagine al procuratore capo Giuseppe Chinè che si è subito attivato per acquisire immagini ma anche audio relativi al momento in cui Acerbi e Juan Jesus sono venuti a contatto. Al centro della raccolta delle prove ci sono però le audizioni dei due protagonisti.

In un primo momento si era parlato di ascoltare i giocatori già oggi, ma alla fine - complici pure la camera ardente di Joe Barone e il permesso che Calzona ha accordato ai giocatori del Napoli - si è preferito far slittare tutto a domani o venerdì (anche se il volo di Juan Jesus che atterra nella Capitale lascia un minimo margine a un’audizione in presenza già oggi)".