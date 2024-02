L'attacco del Napoli non regge senza Osimhen: i numeri da quando non c'è Victor

Finalmente ritorna Osimhen per il Napoli, soprattutto quando Kvaratskhelia si è riacceso, così da provare e rinvigorire quel reparto offensivo che dall’arrivo di Mazzarri si è maledettamente sgonfiato.

Attacco Napoli: i numeri senza Osimhen

In totale, dalla qualifica rimediata a Roma lo scorso 23 dicembre, il nigeriano ha saltato ben 8 partite: Monza, Torino, Salernitana, Lazio, Verona e Milan più Fiorentina e Inter per la Supercoppa italiana. Come riporta La Repubblica oggi in edicola, la sua assenza si è dimostrato un peso insostenibile per l’attacco partenopeo: appena 7 gol segnati in 8 gare. Urge una svolta.