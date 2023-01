"L'assist a Osimhen è una griffe. La concorrenza lo stimola" Mario Rui di qualità: pagelle top sui quotidiani

Calcio Napoli - Mario Rui ieri ha collezionato un altro assist in campionato servendo un pallone perfetto a Osimhen il quale ha segnato la rete del provvisorio 0-1 del Napoli sulla Samp. Di seguito le pagelle del terzino portoghese da parte della stampa.

Pagelle Mario Rui Sampdoria Napoli

Gazzetta 6,5 - Il suo assist pennellato di sinistro per Osimhen è una griffe importante. Uno cui la concorrenza fa bene. Valore aggiunto in costruzione. Lottatore nato.

Il Mattino 7 - Non soffre la concorrenza con Olivera, anzi: la vive come uno stimolo. E infatti ogni volta che viene chiamato in causa risponde con una prestazione di livello assoluto. Giusto per creare un po’ di problemi a Spalletti. Bellissimo e precisissimo il pallone con il quale innesca Osimhen per il gol del vantaggio.

Corriere dello Sport 7 - Il piedino, il sinistro, è delizioso: dà i giri che servono e arriva a Osi con una padronanza assoluta. Ma poi che personalità, che piglio.

Repubblica 7

Corriere della Sera 6