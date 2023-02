L'assenza di Osimhen ha dato al Napoli la consapevolezza di una cosa

In Champions il Napoli ha ottenuto numeri da record - nei gironi ha avuto il miglior attacco con 20 gol - conquistando vittorie storiche come il clamoroso 6-1 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Nessuno mai nella storia dell’Ajax aveva battuto gli olandesi con un risultato simile:

"Momenti di crescita importante per il gruppo e per giocatori esordienti ma di qualità come Kvaratskhelia, Raspadori e Simeone, mentre Osimhen era ancora fermo ai box. L’aver vinto tutte le partite senza il proprio centravanti titolare, ha dato al gruppo Napoli la consapevolezza di forza"