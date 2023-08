L'arrivo di Lindstrom svela la strategia tattica di Garcia, i dettagli

Calciomercato Napoli - L’arrivo di Lindstrom rivela la filosofia tattica che sembra aver sposato Garcia anche con l’impiego di Raspadori. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

“Garcia vuole rendere il Napoli ancora più imprevedibile, all’allenatore piacciono gli esterni che amano venire dentro al campo, come scarico tra le linee, posizionarsi centralmente per la rifinitura come Kvaratskhelia in occasione dell’assist per il gol di Di Lorenzo o per l’attacco alla porta di Raspadori quando ha colpito il palo contro il Sassuolo”