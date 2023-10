L'Arena - Evitato che gli ultras Napoli andassero in centro a Verona per scontrarsi con i rivali

"Intorno al palasport un manipolo di ultras tentano di sfondare il cancello che dà direttamente sulla tangenziale. Inizia una pioggia di fumogeni che blocca la strada. È qui che sale ancora di più la tensione. Dal grande parcheggio riservato alla tifoseria locale, quello di via Dello sport, arrivano alcuni tifosi veronesi. Il contatto con i napoletani sembra inevitabile. Lancio di oggetti, ancora. Lancio di fumogeni, di nuovo. Alcuni supporter napoletani, rimasti ne parcheggio del palazzetto, provano a scavalcare il cancello.

È stato evitato che gli ultras napoletani malintenzionati si recassero in centro a Verona per scontrarsi con i rivali. È questo quanto condiviso in una riflessione tra il sindaco Damiano Tommasi e il questore Roberto Massucci in merito ai servizi preventivi messi in campo ieri mattina"