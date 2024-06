L'Arabia solo può pagare la clausola di Osimhen: la reazione di Victor

Calciomercato Napoli - Ci sono delle novità che riguardano il futuro dell'attaccante del Napoli Victor Osimhen che è ora ad un bivio dove dovrà decidere che fare in vista del futuro. Come riportato da Il Mattino, l'ipotesi della pista Arabia Saudita (gli sceicchi sarebbero gli unici disposti a sborsare certe cifre) non riscalda il cuore di Osimhen.