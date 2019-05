L'analisi di Gazzetta: "Zielinski assatanato, Insigne e Verdi vanificano il flipper di Ancelotti!"

Come analizzare la sconfitta ottenuta ieri sera dal Napoli sul campo del Bologna per 3-2? L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio al match dal punto di vista tattico, vi proponiamo uno stralcio dell'analisi dedicata alla squadra azzurra.

"Ancelotti sceglie il 4-2-3-1, Zielinski è il solito assatanato, Milik ha dietro un dispositivo (inizialmente senza Callejon e Mertens) in cui Verdi sta a destra, Insigne a sinistra e Younes nella terra di trequarti. Per 27’ il Bologna non vede palla: forse un po’ slacciato in fatto di tensione ma soprattutto preso in mezzo dalla tecnica di un Napoli superlativo per palleggio e movimenti. Solo che Insigne (con l’immancabile tiro a girare) e Verdi non trovano la porta, vanificando un flipper azzurro (anche nel pressing) sciolto e credibile"