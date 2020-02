L'analisi del CorSport: "Può sembrare paradossale, ma con il Barcellona il Napoli sarà più bello! Fabian si propone come anti-Barça"

Ultimissime Calcio Napoli - Vi proponiamo uno stralcio dell’editoriale firmato da Roberto Perrone sulle colonne dell’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Fabian Ruiz si propone, da spagnolo, come l’anti-Barça. Il successo fa classifica e fa da ricostituente psicologico, perché i tre punti arrivano in rimonta e perché arriva il partitazo con il Barcellona di Leo Messi. Gattuso prende il buono tra i dettagli: terza vittoria consecutiva in trasferta, capacità di reggere nel finale tra pressione del nemico e stanchezza, il piede caldo di Fabian Ruiz e in generale la solidità mentale che è il dato più importante. Può sembrare paradossale, ma con il Barcellona il Napoli sarà più libero e, probabilmente, più bello”