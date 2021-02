L'allarme de Il Mattino: con l’Atalanta rischia di non esserci pure Politano, non ci saranno ricambi

Ultime notizie Napoli - Rovesciare il 2-0 contro il Granada assomiglia a un’impresa. Gattuso lo sa, ma ad assillarlo è l'incredibile sequenza di infortuni senza fine che colpisce il Napoli, come racconta Il Mattino.

?

"A poche ore dalla trasferta di Bergamo, un bivio importante per quello che è l’obiettivo chiave di questa stagione, ovvero il ritorno in Champions League. È una notte triste, c’è poco da fare. I tifosi sognano una squadra che vada sempre a mille ed è normale che perdere così non piace. Alibi non ne cerca Gattuso, ma ce ne sono. Intanto con l’Atalanta rischia di non esserci pure Politano. Ed è un bel guaio, considerando che davvero con Gasperini non ci saranno ricambi"