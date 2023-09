"L'aiuto regista non si vede, non ha un Osimhen da servire", Di Lorenzo incolore con Spalletti: voti e pagelle

Macedonia del Nord-Italia 1-1, le pagelle del terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo.

Di seguito voti e pagelle del terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo dopo Macedonia-Italia 1-1.

Tuttosport 6

Corriere dello Sport 5,5

Gazzetta dello Sport 5

“Il Di Lorenzo aiuto regista non si vede. Buona partenza, qualche entrata in mezzala, poi compitino a basso ritmo. Soprattutto in un secondo tempo in cui c’era da dare la scossa”