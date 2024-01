L'agente di Dragusin sbarca in Italia, colloqui in corso per decidere sulla cessione al Napoli: il punto

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla possibile trattativa di calciomercato per portare Radu Dragusin al Napoli:

"Il Napoli è impegnato pure sul fronte Dragusin. Il difensore è in cima alla lista per rinforzare un reparto ancora alla ricerca dell’erede di Kim: il rumeno è forte e veloce, una miscela che servirebbe tantissimo a Mazzarri. L’offerta è importante: 20 milioni di euro più il cartellino di Ostigard (in modo da garantire al Genoa un sostituto) e il prestito di Alessandro Zanoli. L’obiettivo è superare la concorrenza del Tottenham. Florian Manea, agente del difensore, è arrivato in Italia: ha assistito ieri sera a Bologna-Genoa e adesso farà il punto della situazione con il Grifone per capire la situazione e prendere poi una decisione assieme al suo assistito. La prossima settimana, dunque, sarà decisiva.".