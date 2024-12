"L'affare può andare in porto": altro che scippo di Percassi al Napoli, ecco come sono andate le cose

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica dedica un lungo approfondimento a Scott McTominay e a come lo scozzese si sia inserito alla perfezione nella rosa del Napoli:



"Il club azzurro è stato invece anche un po’ " fortunato" a prendere al volo l’attimo giusto, intercettando appena in tempo la soffiata ricevuta lo scorso 13 agosto dall’Inghilterra. « L’affare può andare in porto». Era quasi l’ora di pranzo e nella clinica Villa Stuart di Roma stava per concludere le sue visite mediche Marco Brescianini, ormai a un passo dal diventare il successore di Piotr Zielinski. Invece il giocatore del Frosinone fu congedato con tante scuse e poche ore dopo su di lui si era già fiondata l’Atalanta. Passò come uno scippo di Percassi, mentre era stato il ds Manna a cambiare in extremis il suo obiettivo".