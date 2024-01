Kvaratskhelia vuole un nuovo contratto: Mazzocchi appena arrivato guadagna già (quasi) quanto lui

Napoli - Kvaratskhelia vuole un nuovo contratto con il Napoli, per discutere i termini dello stipendio che vuole migliorare. Anche il nuovo arrivato Mazzocchi percepisce quasi lo stesso stipendio del fuoriclasse georgiano decisivo per lo scudetto. Ma secondo Il Mattino, il Napoli non ha in agenda appuntamenti per rinnovare: ora c'è da sistemare i buchi nella rosa.