Kvaratskhelia vorrà farsi un regalo in Napoli-Cremonese: il motivo

Ultime notizie calcio Napoli - Khvicha Kvaratskhelia è l'uomo copertina con Osimhen della cavalcata azzurra. L'attaccante georgiano è anche il più giovane ad andare in doppia cifra sia con i gol che con assist: 10 gol e 12 assist finora in questa stagione. Al debutto in Serie A, il suo impatto è stato devastante come lo è stato anche in Champions League. La sua carriera è in crescendo e il colpo del Napoli di quest’estate, grande intuizione di Giuntoli, sta portando enormi benefici al gioco offensivo di Spalletti.

Kvaratskhelia e il compleanno in Napoli-Cremonese

E dopo l'impatto devastante in coppia con Osimhen a La Spezia, adesso Kvaratskhelia mette nel mirino Napoli-Cremonese. Il motivo? Beh, il suo compleanno!

Come ricorda anche l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno infatti,

"contro la Cremonese, il prossimo 12 febbraio, il talento georgiano compirà 22 anni: magari vorrà farsi un regalo arricchendo i suoi numeri che sono già da capogiro e da stella mondiale".