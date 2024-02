Kvaratskhelia tra rinnovo e addio: è il primo nome sul taccuino degli acquisti di giugno del Barcellona

Il Napoli rischia di perdere Osimhen, Zielinski e anche Kvaratskhelia a fine stagione nella prossima sessione di calciomercato estiva. Perché il giocatore georgiano è considerato uno dei migliori della rosa e ci sono ora club interessati a prenderlo.

Calciomercato Napoli: anche Kvaratskhelia rischia l'addio

Napoli - È uno dei due top player del Napoli Khvicha Kvaratskhelia ed è corteggiato da mezza Europa, c'è la fila per lui. Ora anche il Barcellona, prossimo avversario proprio degli azzurri in Champions League, ha messo nel mirino il calciatore. Il suo contratto è in scadenza nel 2027 con il Napoli ma si pensa da tempo al rinnovo.

Intanto, ora il Barcellona vuole provare ad acquistare Kvaratskhelia perché dopo Chelsea e PSG anche il club spagnolo si è messo in lista di attesa. Secondo i media iberici il presidente del Barca, Joan Laporta, avrebbe messo Kvaratskhelia tra i primi nomi sul taccuino dei nuovi acquisti di giugno.