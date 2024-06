Kvaratskhelia tentato dal Psg? La decisione unanime di De Laurentiis e Conte

Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte viaggiano in piena sintonia per quanto riguarda il futuro di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo quanto si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, presidente ed allenatore hanno ufficialmente concordato l'incedibilità del numero 77. Il georgiano non si muoverà assolutamente da Napoli.

Kvaratskhelia incedibile

