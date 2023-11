Kvaratskhelia sotto ritmo: i numeri sono bassi, ma prevale l'altruismo

Ultime notizie Napoli - Dopo la passata stagione, fatta di grandi numeri, è calato il rendimento di Kvaratskhelia con la maglia del Napoli. Il calciatore georgiano è sotto ritmo rispetto a cosa aveva abituato i tifosi.

Napoli: i numeri di Kvaratskhelia

Kvaratskhelia sta procedendo sotto ritmo rispetto la passata stagione, quella dell'incoronazione che l'ha reso Mvp del campionato scorso di Serie A, dove in stagione sono arrivati 14 gol e 17 assist. Prevale l'altruismo anche quest'anno con 3 reti e 5 assist vincenti per il giocatore georgiano del Napoli che però non si è sottratto ai propri doveri anche in un inizio sotto ritmo.