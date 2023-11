Calcio Napoli - Sarà che il 4-3-3 è il modulo che preferisce Kvaratskhelia, ma è anche il modo in cui il talento georgiano si presenta a Mazzarri come scrive Il Mattino. Quattro assist, tre reti in campionato, e tre gol nelle ultime due uscite con la Georgia alle qualificazioni europee (doppietta alla Scozia giovedì scorso e rete ieri sera alla Spagna): il campione è tornato ad ora mette nel mirino l'Atalanta.