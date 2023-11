Kvaratskhelia show: tre top club puntano il talento del Napoli

Calcio Napoli - In Nazionale sembra essersi definitivamente sbloccato in questa stagione Kvicha Kvaratskhelia che ha messo a segno 3 gol in 2 partite tra Scozia e Spagna con la maglia della Georgia, ora diventa protagonista anche nel calciomercato.

Calciomercato Napoli: Kvaratskhelia nel mirino di 3 big

Doppietta alla Scozia e gol alla Spagna, Kvaratskhelia segna contro tutti in Nazionale e ora aumenta il numero degli estimatori che gli gravitano intorno al talento del Napoli. «Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco sono interessate a Kvaratskhelia», come ha ammesso nelle ultime ore il Ct della Georgia, Willy Sagnol. Kvara è sempre più protagonista e ora il Napoli dovrà fare i conti con le offerte delle big.