Kvaratskhelia show! Il Corriere della Sera: "Sembra Baggio o Kakà dei tempi d'oro!"

Sassuolo-Napoli 0-2: ennesima grande partita per Khvicha Kvaratskhelia, ancora protagonista in campionato con l'ennesimo gol stagionale. Oggi il Corriere della Sera ne esalta la prestazione e descrive la bellezza del suo gol: "Trenta metri palla al piede, il georgiano, elude tre di avversari e col destro infila Consigli nell’angolino".

Per Kvaratskhelia si tratta del decimo gol in Serie A quest'anno. Dopo la rete che ha aperto le marcature, tutta la panchina ieri sera si è alzata in piedi per applaudirlo e stamattina anche il Corriere della Sera tesse le lodi del georgiano con un paragone altisonante: "Tecnica ed eleganza, come abbiamo visto fare a campioni del calibro di Baggio o di Kakà dei tempi d'oro".