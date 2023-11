Mazzarri pensa al 4-3-2-1, idea ruolo inedito per Kvaratskhelia: la reazione del georgiano

Notizie calcio. Khvicha Kvaratskhelia è uno dei perni del Napoli ed anche lui è apparso sottotono nella sfortunata gestione Garcia. Il georgiano ha brillato con la sua Nazionale ed ora il nuovo tecnico Walter Mazzarri è pronto a rimetterlo al centro del villaggio.

Come riportato dall'edizione odierna di Repubblica, lo stesso Mazzarrri sta pensando ad alcune soluzioni alternative che comprendono la posizione di Kvaratskhelia:

Mazzarri è infatti intenzionato a metterlo al centro del suo progetto esattamente come già avviene nella Georgia, che nelle ultime gare ha utilizzato con ottimi risultati la sua stella anche in un ruolo inedito: da prima punta. Al campione azzurro l’esperimento tattico non è affatto dispiaciuto e due dei suoi tre gol sono arrivati proprio con inserimenti in posizione centrale. È una novità da tenere in considerazione e che potrebbe fare comodo pure in campionato per sorprendere gli avversari, magari sin dall’anticipo di sabato pomeriggio a Bergamo contro l’Atalanta. Tra le ipotesi al vaglio non a caso c’è quella di passare al 4-3-2-1, un modulo in cui ci sarebbe abbondanza di soluzioni alle spalle di Osimhen o Simeone.