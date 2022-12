Rinnovo Kvaratskhelia, Gazzetta: incontro Giuntoli-agente, ingaggio raddoppiato! Cifre e nuova scadenza

Notizie Napoli calcio. Khvicha Kvaratskhelia è uno degli uomini simbolo del nuovo corso del Napoli di De Laurentiis. Il talento georgiano sta stupendo tutti in questo avvio di stagione e la sua ascesa è stata si qui inarrestabile, tanto da porre su du sè l'attenzione di tutti i top club europei.

Rinnovo Kvaratskhelia-Napoli, cifre e dettagli

Per questo motivo il Napoli è al lavoro per il rinnovo di Kvaratskhelia, per blindarlo ed allontanare le sirene di calciomercato. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha riportato significativi aggiornamenti sul caso prolungamento:

"I rapporti tra l'agente del calciatore, Mamuka Jugheli, ed il direttore Giuntoli sono ottimi. Le chiacchierate ed il confronto continuo. I due si sono riproposti di parlare del contratto a gennaio o forse anche più in là. Nell'anno che verrà si potrà prolungare fino al 2028 con un adeguamento di ingaggio che possa essere più consono al reale rendimento di questo giocatore dal futuro luminoso. Lo scenario lascia pensare che si andrà verso un raddoppio dell'attuale ingaggio di 1,2 milioni di euro. Un riconoscimento per Kvara ed al tempo stesso una mossa preventiva del Napoli che in questo modo blinda il suo gioiello".