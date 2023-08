Rinnovo Kvaratskhelia, c'è già l'accordo: spuntano le cifre e la strategia del Napoli

Notizie Napoli calcio. Tra i tanti rinnovi in casa Napoli c'è anche quello di Khvicha Kvaratskhelia da formalizzare: il talento georgiano è in scadenza nel 2027 e la società azzurra sta lavorando per un ulteriore prolungamento con adeguamento di ingaggio.

Rinnovo Kvaratskhelia-Napoli, le ultime

Del prolungamento di Kvaratskhelia con il Napoli ne ha parlato l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

Il presidente non si è scomposto e ha accordato un aumento a 2,5 e il prolungamento per un altro anno. L’accordo è stato raggiunto verbalmente poche settimane dopo la chiusura del campionato, le promesse sono state ribadite durante il ritiro di Dimaro a fine luglio e saranno messe per iscritto a tempo debito, senza fretta. Anche perché il giocatore non ha mai manifestato il desiderio di lasciare Napoli e il suo agente non ha ritenuto necessario mettere a conoscenza la società dei sondaggi ricevuti.