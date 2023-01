Kvaratskhelia out? Le anticipazioni sul nome del possibile sostituto scelto da Spalletti

Kvaratskhelia dentro o fuori contro la Salernitana, si decide oggi. Come racconta la Gazzetta dello Sport, il georgiano ieri non si è allenato a scopo precauzionale dopo la febbre avuta nei giorni scorsi e il suo impiego per il derby di domani a Salerno resta a forte rischio.

Kvaratskhelia out? Il sostituto

"Oggi il georgiano effettuerà un provino decisivo. Se sarà in grado di lavorare in gruppo, allora sarà dei convocati per Salerno, altrimenti Spalletti potrebbe affidarsi a Elmas, uno degli uomini più in forma di questo periodo"

