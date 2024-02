Napoli - Kvaratskhelia-Osimhen sarà la coppia chiave per l'assalto al quarto posto. I loro assist e i loro gol possono essere decisivi. Se i rinforzi si dimostreranno tali come è accaduto ieri con Mazzocchi, Ngonge e Lindstrom, allora Mazzarri avrà a disposizione ulteriori carte da giocare per il finale di stagione. A Walter interessano i punti ma sa che conta anche un altro fattore, quello psicologico.