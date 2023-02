Kvaratskhelia, obiettivo doppia-doppia: finora solo 2 gol in trasferta

Ultime notizie. Si parla di Khvicha Kvaratskhelia stamattina sulle pagine del quotidiano La Repubblica. L'attaccante georgiano del Napoli giocherà titolare oggi a La Spezia e da lui ci si aspetta che torni a fare faville dopo un periodo di alti a bassi al rientro dall'infortunio e dalla sosta per i Mondiali.

Kvaratskhelia

In particolare, Repubblica fa notare come Kvaratskhelia abbia segnato poco in trasferta fin qui. Se in campionato è già a quota 7 gol, infatti, solo due volte ha segnato lontano dallo stadio Maradona e quest'oggi il georgiano ha un'ottima occasione per avvicinarsi alla doppia cifra.

Doppia cifra che invece Kvaratskhelia ha già raggiunto per quanto riguarda il conteggio degli assist, con i quali è a quota 10 in campionato fino ad ora. Segnare oggi contro lo Spezia gli permetterebbe di avvicinarsi sensibilmente ad un ambizioso obiettivo personale: la cosiddetta "doppia-doppia".

La doppia-doppia è un espressione del basket, che fa riferimento a quei giocatori che vanno in doppia cifra sia con i punti che con gli assist. Per Kvaratskhelia significherebbe superare quota 10 reti in campionato ed arrivare in doppia cifra sia con i gol che con gli assist.