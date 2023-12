Kvaratskhelia "obiettivo" della Roma, gabbia di calci da parte di Mourinho

Ultime notizie Napoli - Una partita nervosa Roma-Napoli, come racconta Il Mattino. Che si gioca soprattutto dal punto di vista fisico.

L'obiettivo numero uno delle «attenzioni» dei giocatori della Roma è ovviamente Kvaratskhelia:

“Il georgiano se ha campo può essere decisivo. Lo sa bene Mourinho, che per l'occasione gli mette addosso Kristensen, Cristante e all'occorrenza anche uno tra Llorente e Mancini. Insomma. Una vera e propria gabbia per tenere a bada Kvara. Risultato: tanti calci e pochissimo calcio. E l'arbitro Colombo non aiuta il giocatore del Napoli, gli interventi su Kvara restano durissimi dall'inizio alla fine della partita”