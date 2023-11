Kvaratskhelia Napoli, nodo contratto: lo stipendio può essere un problema

Calcio Napoli - Ultimissime su Kvaratskhelia e il rinnovo con il Napoli. Il talento georgiano è sotto contratto con il club azzurro fino al 2027 e con un ingaggio non da top, per questo motivo la società ha intenzione di adeguare l'attuale contratto per allontanare le big straniere.

Rinnovo Kvaratskhelia Napoli: le ultime notizie

Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco si sono interessata a Kvaratskhelia che ha un contratto con il Napoli in scadenza nel 2027. Il suo valore è aumentato in maniera esponenziale da quando è arrivato a vestire la maglia azzurra, così come anche le attenzioni dei top club di tutto il mondo.

In estate si era iniziato a parlare di un possibile prolungamento del contratto con relativo adeguamento economico dello stipendio di Kvaratskhelia che percepisce al momento 1,5 mln a stagione. Si vuole andare a blindare il giocatore da eventuali ammiccamenti provenienti dall'esterno. Al momento però tra il Napoli e Kvara non c'è ancora nulla, almeno di concreto. A riportarlo è Il Mattino.