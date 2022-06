Kvaratskhelia-Napoli, il georgiano pronto a lavorare con Spalletti: ecco quando è atteso a Castel Volturno

Notizie Napoli calcio. Kvicha Kvaratskhelia continua ad incuriosire i tifosi del Napoli in vista della prossima stagione. Il talentuoso attaccante georgiano prenderà il posto di Insigne sull'out mancino e le sue giocate stanno pian piano conquistando tutti in attesa di vederlo dal vivo a Dimaro.

Kvaratskhelia

Quando arriva Kvaratskhelia?

Manca ormai poco per vedere Kvaratskhelia in opera a Dimaro con la maglia del Napoli. Mister Spalletti lo aspetta per conoscerlo meglio, intanto l'edizione odierna di Repubblica fa chiarezza sulle tempistiche dell'annuncio ufficiale: