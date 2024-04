CorSport - Sondaggio Barça per Kvara: ADL ha apprezzato molto un gesto di Khvicha. Cosa trapela sul suo futuro al Napoli

Il Barcellona si è informato su Khvicha Kvaratskhelia. La notizia, rimbalzata ieri dalla Spagna, non ha provocato chissà quali reazioni in casa Napoli. Sia il calciatore che la società non hanno avuto alcuna reazione a questa notizia, l'ennesima, sul futuro. Il Napoli vuole blindare Kvara senza alcun dubbio mentre Khvicha vuole restare il Napoli. Le parti si sono date appuntamento a fine stagione.

Sondaggio Barcellona per Kvaratskhelia

Napoli - Come si legge sul Corriere dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis ha apprezzato molto un gesto da parte di Khvicha Kvaratskhelia in questi mesi dove è circolata più di qualche news che vorrebbe il georgiano in bilico. Il numero uno della SSC Napoli ha garantito, anche pubblicamente, che il ragazzo ha ancora un contratto lungo che verrà adeguato a tempo debito e senza alcun tipo di fretta. Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport: