Kvaratskhelia, l'intermediario: "Khvicha e famiglia hanno voluto fortemente Napoli per due motivi: ecco come nacque l'idea"

Calcio Napoli - Cristian Zaccardo è l'intermediario in Italia di Khvicha Kvaratskhelia. C'è la sua regia dietro l'operazione che ha portato questo talento georgiano alla corte di Luciano Spalletti. L'ex terzino del Bologna ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Di seguito i passaggi più importanti evidenziati dalla redazione di CalcioNapoli24.

Intermediario Kvaratskhelia intervista Gazzetta dello Sport

Zaccardo racconta come è nata l'idea di portara Khvicha in serie A: "Entrando in collaborazione con l’agente Mamuka Jugheli e il suo entourage, mi chiesero di una soluzione italiana e insieme pensammo al Napoli, anche perché Cristiano Giuntoli già seguiva il ragazzo e si era informato. Sia la famiglia, sia il club sono stati tutti determinati a scegliere Napoli"

Sulla scelta precisa di Napoli da parte di Kvara e famiglia, Zaccardo rivela: "Perché è un club serio, che sa valorizzare i giovani. E poi c’è un allenatore come Luciano Spalletti, capace di insegnare calcio e infatti Kvara è migliorato e un po’ cambiato".