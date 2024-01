Napoli Calcio - L'edizione odierna de Il Mattino non esclude un Khvicha Kvaratskhelia in panchina contro l'Inter. Il georgiano, si legge sul quotidiano, è apparso molto affaticato dopo la sfida in semifinale contro la Fiorentina. Mazzarri ed il suo staff stanno facendo le opportune valutazioni sul numero 77. L'idea Raspadori al posto di Khvicha non è un'idea da scartare.